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Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu bağlantı yolunda yoğun sis ve yağmurun etkisiyle meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ve 2 tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın nedeniyle bağlantı yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Şanlıurfa\'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı
23.12.2023 - 10:51,  Güncelleme: 10:53
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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Yoğun sisin ve yağmurun etkili olduğu Şanlıurfa- Gaziantep otoyolu bağlantı yolunda 34 FVK 835 plakalı yolcu otobüsüyle aynı yöne seyir halindeki 67 AK 846 ve 33 DES 29 plakalı tırlar çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Kaynak: AA
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