Şanlıurfa'daki 3 ölümlü kavga davasında tutuklu sanık tahliye edilmedi - Son Dakika
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Şanlıurfa'daki 3 ölümlü kavga davasında tutuklu sanık tahliye edilmedi

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 16 Ağustos 2024'te 3 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yargılaması Kayseri'de devam etti. Mahkeme, tutuklu sanığın tahliye talebini kabul etmeyip duruşmayı erteledi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1'i firari 6 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık H.B, tutuksuz sanık A.Ç. ve taraf avukatları Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar M.İ, F.İ. ve E.İ. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari sanık İ.İ'nin yakalanmasının beklendiğini belirtti.

Sanık H.B. savunmasında, olayda iki evladını kaybettiğini ve eşinin yaralandığını söyledi. Mahkemenin vereceği her türlü karara saygılı olduğunu ifade eden H.B. tahliyesini talep etti.

Sanık H.B'nin avukatı da müvekkilinin karşı tarafın saldırısına uğradığını, yaşadığı korku ve panikle silahı ateşlediğini öne sürdü.

Sanık A.Ç. ise önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, 16 Ağustos 2024'te husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, İbrahim Halil B. olay yerinde, Ali İ. ve Ali B. ise hastanede hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklanmış, firari 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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