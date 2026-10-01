Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da Balıklıgöl mapping gösterisi beğeni topladı - Son Dakika
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Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da Balıklıgöl mapping gösterisi beğeni topladı

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Şanlıurfa\'daki TEKNOFEST Güneydoğu\'da Balıklıgöl mapping gösterisi beğeni topladı
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Balıklıgöl, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamındaki 'Işıkla Ateş Arasında' mapping gösterisine ev sahipliği yapıyor. Festival boyunca süren gösteriyi izleyen ziyaretçiler, etkinliğin Şanlıurfa'nın tanıtımına katkı sağladığını belirtiyor.

Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl'de hazırlanan mapping gösterisi kentin tarihi dokusu ile TEKNOFEST heyecanını bir araya getirdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu ismiyle gerçekleştiriliyor.

Festival etkinlikleri kapsamında kentin simgesi Balıklıgöl, "Işıkla Ateş Arasında" mapping gösterisine ev sahipliği yapıyor.

Günün her saati binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan kutsal mekanın taşları, özel projektörler ve yazılımlar yardımıyla hareketli bir görsel ekrana dönüştürülüyor.

Gösteri, festival boyunca devam edecek.

İzleyicilerin beğenisini kazandı

Video gösterisini izlemek için Balıklıgöl'ü ziyaret eden Gürkan Billurcu, yapılan çalışmanın kendisini çok etkilediğini söyledi.

İl dışında yaşayan arkadaşlarına video çekip atmak için geldiğini anlatan Billurcu, "Çok güzel oldu, keşke her zaman böyle çalışmalar olsa da, dışarıdan insanlar gelip buraları görseler. Görsel ve estetik olarak çok güzel, geçmişin özetini kısaca anlatıyor. Özellikle son sahnede ateş sahnesi yer alıyor, ben çok beğendim ve etkilendim. Video çekip farklı illerde bulunan arkadaşlarıma göndereceğim." dedi.

İbrahim Dağlı ise görsel şölenin insanların ilgisini çektiğini, Şanlıurfa'nın tanıtımına katkı sağladığını anlattı.

Kaynak: AA
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