Şanlıurfa Harran'da kadın evinde akıma kapıldı, hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Şanlıurfa Harran'da kadın evinde akıma kapıldı, hastanede yaşamını yitirdi

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Şanlıurfa Harran\'da kadın evinde akıma kapıldı, hastanede yaşamını yitirdi
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Harran ilçesine bağlı kırsal Parapara Mahallesi'nde evinde akıma kapılan 47 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cenazesi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde evinde elektrik akımına kapılan Hatice Alkan (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Harran ilçesine bağlı kırsal Parapara Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde akıma kapılan Hatice Alkan'ın ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Alkan'a ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Alkan, acil serviste doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hatice Alkan'ın cenazesi, işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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