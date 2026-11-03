Şanlıurfa Hilvan'da tır emniyet şeridindeki otomobile çarptı, 2 kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa Hilvan'da tır emniyet şeridindeki otomobile çarptı, 2 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu Üçüzler Mahallesi yakınlarında emniyet şeridinde park halindeki otomobile tır çarptı. Kazada ağır yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
A.M. (45) idaresindeki 63 ACN 416 plakalı tır, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolu Üçüzler Mahallesi yakınlarında, emniyet şeridinde park halinde olan 01 V 0320 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada ağır yaralanan M.E.K. (18) ve H.K. (25) sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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