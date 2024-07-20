Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran\'ın Cenazesi Kocaeli\'de Defnedildi

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Şanlıurfa'da evinde kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran'ın cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi.

Baran'ın cenazesi, dün Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından Gebze ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Camisi'ne getirildi.

Ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenaze töreninde, Baran'ın yakınları gözyaşı döktü.

Baran'ın naaşı, öğle vakti kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Baran'ın ailesinin yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Bekar olduğu öğrenilen Zekeriya Baran'ın (50), ilk incelemede, dün evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.