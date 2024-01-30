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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledi. Bildirici, farklı kategorilerdeki fotoğraflardan seçim yaparken zorlandığını belirterek AA çalışanlarını tebrik etti.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
30.01.2024 - 13:37,
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bildirici, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan imzalı "Bekleyiş" adlı fotoğrafı oylayan Bildirici, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Montaser Alsawaf'ın "Masumiyet" fotoğraflarını tercih etti.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece" fotoğrafını seçen Bildirici, "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek", sporda da Filip Stevanovic'in "Koparırken" adlı karesine oy verdi.

Erdem Bildirici, her biri birbirinden güçlü görseli olan fotoğraflar arasında tercihte bulunmanın zorlu olduğunu belirterek çalışmaya katkı veren AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: AA
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Şanlıurfa, Deprem, Gazze, Umut, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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