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Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Solmaz, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, sağlık alanında yapılan çalışmaların anlatıldığı sinevizyon gösterisi yapıldı. Solmaz, 2023 yılında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, kentteki sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak için 2024 yılında planlamalar yaptıklarını belirtti.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü, basın mensuplarıyla bir araya geldi
11.01.2024 - 13:47,  Güncelleme: 13:48
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Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Solmaz, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğü Göbeklitepe Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı, sağlık alanında yapılan çalışmaların anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünce 2023 yılında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Solmaz, sağlık alanında kentteki eksiklerin giderilmesi noktasında gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Vatandaşları bilinçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini de aktaran Solmaz, 2024 yılında kentteki sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak için planlamalar yaptıklarını ifade etti.

Toplantı, soru cevap ile sona erdi.

Kaynak: AA
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