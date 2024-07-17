Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Sıcak Hava Etkiliyor - Son Dakika
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Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Sıcak Hava Etkiliyor

Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman\'da Sıcak Hava Etkiliyor

Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sıcak hava etkisini sürdürüyor. Şanlıurfa'da termometreler 43 dereceyi gösterirken, vatandaşlar serinlemek için Balıklıgöl çevresi ve gölgelik alanları tercih etti. Kahramanmaraş'ta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih ediyor. Adıyaman'da ise hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde ölçülüyor ve vatandaşlar parklar, havuzlar ve gölgelik alanları kullanarak serinlemeye çalışıyor.

17.07.2024 14:51
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Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da, termometreler 43 dereceyi gösterdi.

Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile gölgelik alanları tercih etti.

Kahramanmaraş

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kahramanmaraş'ta, termometreler gölgede 37 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih etti.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın bir süre daha etkisini sürdüreceğini belirtti.

Adıyaman

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da da vatandaşlar serinlemek için parkları, havuzları ve gölgelik alanları tercih etti.

Bazı vatandaşların ise cami içerisinde serinlemek için dinlendiği görüldü.

Havuz işletmecisi Uğur Sever, sıcak bir bölgede yaşadıklarını, vatandaşların yüzmek ve serinlemek için havuzları tercih ettiğini söyledi.

Çocuk ve yetişkinler için havuzlar bulunduğunu aktaran Sever, taleplerin yoğun olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Sıcak Hava Etkiliyor - Son Dakika

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