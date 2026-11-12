Şanlıurfa Karaköprü\'de otobüs bagajındaki valizde 1 kilo 467 gram esrar bulundu

Şanlıurfa Karaköprü'de otobüs bagajındaki valizde 1 kilo 467 gram esrar bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaköprü'de kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajındaki valizde 1 kilo 467 gram esrar bulundu. Valiliğin açıklamasına göre aramada gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada, valize gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu madde bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Aramada, bagajdaki valize gizlenmiş 1 kilo 467 gram esrar ele geçirildi. Yolculardan İ.K. gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemleri için Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Paylaşılan görüntülerde, narkotik köpeğinin otobüsün bagaj bölümünde arama yapması ve valizden çıkarılan uyuşturucu yer alıyor.
Kaynak: AA
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