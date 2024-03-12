Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda öğrenciler, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okuyup, tiyatro gösterisi sergiledi.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törene, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Malatya
Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Akşemsettin İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri de işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.
Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan sunumların yapıldığı etkinlikte, Ersoy'un şiirleri okundu.
Etkinliği izleyen Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, sahneye çıkarak öğrencileri tebrik etti.
Kilis
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.
Etkinlikte öğrenciler "İstiklal Şairi"nin eserlerini okudu.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda, sinevizyon gösterisinin ardından kahramanlık türküleri seslendirildi.
Programa, Vali Tahir Şahin, Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programları düzenlendi - Son Dakika
Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın kabulünün ve Mehmet Akif Ersoy'un anma günü kutlandı. Programda, İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı ve öğrencilere ödüller verildi. Programa Ahlat Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde hayvancılıkla uğraşan M.T, 15 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için arama çalışması başlattı. Yapılan arama sonucunda hayvanlar, arazide bulunarak sahibine teslim edildi.
Çin, Ulusal Yeşillendirme Komisyonu'nun yayımladığı rapora göre geçtiğimiz yıl 3,998 milyon hektarlık alanda ağaç dikerek yeşillendirme çabalarını hızlandırdı. Bu rakam, 2022 yılındaki ağaçlandırma işleminden daha yüksek seviyede gerçekleşti. Ayrıca ülke, 2023 yılında 4,379 milyon hektar büyüklüğünde çorak araziyi iyileştirdi ve 1,905 milyon hektarlık kumlu ve taşlı araziyi ıslah etti. Çin, Salı günü 46. Ulusal Ağaç Dikme Günü'nü kutluyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen yangında, dik ve dar sokaklar nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Yangın dolabı ve hidrant kullanarak müdahale eden ekipler, yangını güçlükle söndürdü. Yangın sonucunda 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Sivasspor, orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sol kasık tendonunda tam yırtık tespit edildiğini açıkladı. Arslan, bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.
Bakırköy'de meydana gelen tır kazasında üzerine devrilen otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi. Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri devam ediyor.
Batman Valiliği tarafından ve TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin organizasyonuyla 12 Mart İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 103. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. Programda konuşmalar, oratoryo ve ödül töreni gerçekleştirildi.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından bir program düzenlendi. Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro ve çeşitli etkinlikler sahnelendi. Programa, ilçe yöneticileri, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan bir taş ocağında çalışan kamyon şoförü, üzerine düşen mermer bloğu sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şoför, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Garanti BBVA Portföy'ün yeni Genel Müdürü, 24 yıldır Garanti BBVA bünyesinde farklı alanlarda yöneticilik görevlerinde bulunan Hülya Türkmen Keçecioğlu oldu. Hülya Türkmen Keçecioğlu, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Garanti BBVA'da satış, pazarlama, IT, müşteri deneyimi ve segment yönetimi gibi farklı alanlarda sorumluluklar üstlenmiştir. Ayrıca MBA derecesine sahip olan Türkmen Keçecioğlu, Garanti BBVA Portföyde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görev yapmaya devam edecektir.
Sizin düşünceleriniz neler ?