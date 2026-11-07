Şanlıurfa merkezli 28 ildeki bahis operasyonunda 86 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 28 ilde yasa dışı bahis ve çevrim içi kumar faaliyetlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 92 şüpheliden 86'sı tutuklandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince siber ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis ve çevrim içi kumar platformlarının altyapılarına entegre internet siteleri üzerinden bahis ve kumar oynatarak haksız kazanç sağlayan suç yapılanması tespit edildi.

Bunun üzerine 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 92 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda cep telefonları ve bilgisayarlar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 86'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.