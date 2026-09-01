Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde evde pompalı tüfekle oynayan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde evde pompalı tüfekle oynayan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa\'nın Hilvan ilçesinde evde pompalı tüfekle oynayan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Ovacık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evde pompalı tüfekle oynayan 10 yaşındaki Muhammed Haçım Şikak, silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu hastaneye kaldırdı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Şikak'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde evde oynadığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan Muhammed Haçım Şikak (10), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Haçım Şikak, iddiaya göre evinde pompalı tüfekle oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı. Silah sesini duyan ailesi, çocuğu kanlar içerisinde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şikak, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şikak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Muhammed Haçım Şikak'ın cenazesinin, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Şanlıurfa, Otopsi, Ovacık, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde evde pompalı tüfekle oynayan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
Ünlü sanatçının eski eşi hamile Haberi böyle duyurdu Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

15:09
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler Domateslerden yasaklı madde çıktı
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı
15:04
İşte Özgür Özel’in “Hakkımı helal etmeyeceğim“ dediği 4 isim
İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim
14:29
Mansur Yavaş harekete geçti Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3’e çıkabilir
Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir
14:27
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
14:25
Yeni adli yıl başladı Törende kritik mesajlar
Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar
13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 15:45:40. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde evde pompalı tüfekle oynayan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement