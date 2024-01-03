 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü'nde Zeytin Fidanı Üretimi Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü'nde Zeytin Fidanı Üretimi Devam Ediyor

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan Birecik fidanlığında, yeni dönem için zeytin fidesi üretimine başlandı. Bölge müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da en az 100 bin adet zeytin fidanı üretiminin planlandığı belirtildi.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü\'nde Zeytin Fidanı Üretimi Devam Ediyor
03.01.2024 - 12:49,
Abone Ol

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü fidanlıklarında, yöre halkı için zeytin fidanı üretimi sürüyor.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan Birecik fidanlığında, yeni dönem için zeytin fidesi üretimine başlandı.

Konuya ilişkin bölge müdürlüğünün sosyal medya sayfasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Orman Bölge Müdürlüğünüze bağlı Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğünde; 28 Aralık 2023 tarihi itibari ile yöremizin gözdesi zeytin fidanı üretimi başladı. Bu yıl da her yıl olduğu gibi en az 100 bin adet zeytin üretimi yapılması planlanmaktadır."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şanlıurfa, Tarım, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü'nde Zeytin Fidanı Üretimi Devam Ediyor - Son Dakika


12:54
Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19
'Hanginize sıkayım?' diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04
Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02
90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59
Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48
Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi

Son Dakika
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19 "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04 Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59 Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48 Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 13:26:22. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü'nde Zeytin Fidanı Üretimi Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement