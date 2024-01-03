Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü\'nde Zeytin Fidanı Üretimi Devam Ediyor

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü fidanlıklarında, yöre halkı için zeytin fidanı üretimi sürüyor.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan Birecik fidanlığında, yeni dönem için zeytin fidesi üretimine başlandı.

Konuya ilişkin bölge müdürlüğünün sosyal medya sayfasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Orman Bölge Müdürlüğünüze bağlı Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğünde; 28 Aralık 2023 tarihi itibari ile yöremizin gözdesi zeytin fidanı üretimi başladı. Bu yıl da her yıl olduğu gibi en az 100 bin adet zeytin üretimi yapılması planlanmaktadır."