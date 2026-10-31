Şanlıurfa Siverek\'te çobanlar arasında kavga çıktı, 2\'si ağır 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kırsal Soydan Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki aileye mensup çobanlar arasında hayvan otlattıkları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine diğer aile bireylerinin de katılmasıyla silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 2 kişi Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Mahalle ve hastanede önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen A.K. ve S.K'yi gözaltına aldı.