Şanlıurfa Siverek'te çobanlar arasında kavga çıktı, 2'si ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa Siverek'te çobanlar arasında kavga çıktı, 2'si ağır 3 kişi yaralandı

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Şanlıurfa Siverek\'te çobanlar arasında kavga çıktı, 2\'si ağır 3 kişi yaralandı
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Siverek'in kırsal Soydan Mahallesi'nde husumetli iki ailenin çobanları arasında hayvan otlatırken çıkan tartışma silah, taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı, ağır yaralılar Şanlıurfa'ya sevk edildi; jandarma A.K. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kırsal Soydan Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki aileye mensup çobanlar arasında hayvan otlattıkları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine diğer aile bireylerinin de katılmasıyla silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 2 kişi Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Mahalle ve hastanede önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen A.K. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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