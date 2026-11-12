Şanlıurfa Siverek'te otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa Siverek'te otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun Başdeğirmen Mahallesi yakınlarında bir otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Y.C. (33) idaresindeki 06 DSR 938 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun Başdeğirmen Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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