Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Muhammed Sefa Akçiçek idaresindeki 01 RP 957 plakalı pikap, Güvenli Mahallesi yakınlarında Hikmet Yılmaz yönetimindeki 63 N 4562 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan Rahime Akçiçek (55), Muhammed Adnan Akçiçek (3) ve Feride Demirkapı (67) yaralandı.
İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa Siverek'te Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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