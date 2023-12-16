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Şanlıurfa Tanıtım Günleri Sultangazi'de Başladı - Son Dakika
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Şanlıurfa Tanıtım Günleri Sultangazi'de Başladı

Sultangazi'de düzenlenen Anadolu Kültür Festivali kapsamında Şanlıurfa Tanıtım Günleri başladı. Şanlıurfa'nın tarihi, lezzetleri ve ürünleri İstanbul'a taşındı. Etkinlik renkli görüntülere sahne olacak ve yarın sona erecek.

Şanlıurfa Tanıtım Günleri Sultangazi\'de Başladı
16.12.2023 - 16:03,
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Sultangazi'de Anadolu Kültür Festivali kapsamında düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri' başladı. Şanluurfa'nın kadim tarihi, yöresel lezzetleri ve öne çıkan ürünleri İstanbul'a taşındı. Açılışında renkli görüntülere sahne olan etkinlik yarın sona erecek.

Sultangazi Belediyesi ile Urfa Eğitim ve Kültür Dernekleri Federasyonu'nun iş birliğiyle 'Şanlıurfa Tanıtım Günleri? etkinliği başladı. 14-17 Aralık tarihlerinde Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda Anadolu'nun Peygamberleri ev sahipliği yapmış tarih kokan şehri Şanlıurfa'nın lezzetlerini, kıyafetlerini, müziklerini ve kültürünün tanıtıldığı 'Şanlıurfa Tanıtım Günleri' renkli görüntülere sahne oldu.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un ev sahipliğini yaptığı 'Şanlıurfa Tanıtım Günleri' açılış programına Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"ŞANLIURFALI KARDEŞLERİMİZİN GELENEK VE GÖRENEKLERİ ÇOK GÜÇLÜ"

Açılışta konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun 'Sultangazi Anadolu Kültür Festivali başlığı adı altında tanıtım günlerimiz, yöresel günlerimiz büyük bir hızla devam ediyor. Bu hafta da perşembeden başlayan ve pazara kadar devam eden süreçte Şanlıurfalılarla bir aradayız. Şanlıurfalı kardeşlerimizin gelenek göreneklerini, örf ile adetleri ve yeme içme kültürlerini ki, yeme içme kültürleri çok güçlü. Tabii ki turizm tarafından yöre de çok güçlü, coğrafya da çok güçlü. Peygamberler şehrinin olduğu bir bölge, Göbeklitepe'yle artık dünyada UNESCO'nun turizm açısından görülmesi gerekenler yerler üstesinden başta gelen ve milattan 11. yüzyıla kadar giden çok büyük bir esasında turizm alanı olduğunu da görmüş olduk. Geçmişe daha da geçmişe giden bir turizm alanında görmüş olduk. Dolayısıyla hem tarihi alanlarını, hem turizmle ilgili yönlerini, geleneklerini, örf adetlerini, bu Anadolu Kültür Festivali içerisinde tanıtmaya çalışıyoruz" açıklaması yaptı.

CİĞERİ, KEBABI ÇOK MEŞHUR"

Dursun sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şanlıurfalılar bugün burada sadece tabii bunlarla değil işte çiğ köfteleriyle de kendilerini göstermiş oldular. Ciğerlerinin çok meşhur olduğunu biliyoruz. Kebaplarının meşhur olduğunu biliyoruz. Esasında bunu anlatmamın sebebi yeme içme kültürleri de çok güçlü. Genel olarak bölge en güçlü ama Urfalılar da bu konuda önde gelen illerimizden birisi. Herkesi bekliyoruz. Yarın akşama kadar devam edecek. Şanlıurfa Tanıtım Günleri, Sultangazi'de etkinlik alanımızda. Güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Hava şartları bizi zorlasa da ocak ayının sonuna kadar inşallah Anadolu Kültür Festivali Sultangazi'de devam edecek. Herkesin davet ediyoruz."

Kaynak: DHA
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Sultangazi, Şanlıurfa, İstanbul, Aralık, Son Dakika

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