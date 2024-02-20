Şanlıurfa Valisi BİGEP Projesi ile Eğitimde İlerleme Hedefliyor

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında, Birecik ilçesinde eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.
Vali Şıldak, Birecik Atatürk Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitim değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilere, kentin eğitim alanında istenilen seviyeye gelmesi için BİGEP'i hayata geçirdiklerini kaydetti.
Birecik ilçesinde eğitim değerlendirme toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi'ni (BİGEP) hayata geçirdiklerini ifade etti.
Bu projeyle Şanlıurfa'da eğitimi birinci öncelik olarak ilan ettiklerini aktaran Vali Şıldak, "İIlimizin bütün okullarında resmi ve özel tüm kurumlarımızda hayata geçirdiğimiz bu çalışmamız aslında Şanlıurfa'da eğitimi birinci öncelik olarak ilan ederek, bütün kesimlerin ilgisini çekmeyi ve bu alandaki çalışma temposunu yükseltmeyi, motivasyonu güçlendirmeyi hedefleyen bir sinerji oluşturma projesidir. Projemiz aylık yaptığımız bu değerlendirme toplantılarıyla sürekli takip altında tutuyoruz ve ilerleme hızını gözetliyoruz. Bu yaptığımız çalışmaların sürekliliğini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.
Şıldak, Birecik ilçesinde yaptıkları eğitim değerlendirme toplantısında son bir aylık gelişmelerin değerlendirildiğine işaret ederek, BİGEP kapsamında yapılan deneme sınavlarının, ihtiyaçların ve devamsızlık sorunu gibi konuların görüşüldüğünü belirtti.
Eğitim alanının tüm konularını değerlendirip inceleme fırsatı bulduklarını ifade eden Şıldak, "Eğitimin aktörleri olan gerçek belirleyici unsuru olan öğretmenlerimizi, okul idarelerimizi harekete geçirmeyi, velilerimizle bütünleşerek topyekun bir eğitim seferberliğini Şanlıurfa topraklarında hakim kılmayı, okullarımızı hareketlendirmeyi, canlandırmayı, okullarımızın durgun alanlar değil, statik mekanlar değil, tamamen dinamik ve canlı ortamlar olmasını sağlamaya yönelik hedefler içeren, aktiviteler içeren ve gerçekten okullarımıza hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin adeta koşarak gideceği bir ortam olarak onların gözünde cazip noktalara dönüştürmek istiyoruz. Bunu başaracağız ve eminim yıl sonu geldiğinde biz dört toplantı daha yapmış olacağız. Her toplantıda bu gelişmeleri görmekteyiz. Daha da görür hale geleceğiz. Toplum da bunu fark edecek." ifadelerini kullandı.
Şıldak, kentte çok güzel bir uyum ortamının olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İlimizde Allah'a şükür çok güzel bir uyum ortamı içerisinde, bürokrasi ve siyaset kurumu olarak, milletvekillerimizin desteğiyle özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz ve Milletvekilimiz Bekir Bozdağ'ın desteğiyle, Bakanlıklarımızla çok güzel bir ilişki çerçevesinde yatırımların güçlendirilmesi, eğitim alanında da buna benzer şekilde eğitimdeki açıklarımızın kapatılması konusunda güzel hamleler yapıyoruz. Şanlıurfa'nın eğitim kriterleri noktasında eğitim göstergelerinin yükseltilmesi, iyileştirilmesi ve içinde bulunduğu olumsuzlukların her gün azaltılarak geliştirilmesi konusunda kararlıyız. Şu anda ilimizde 154 okulumuzun yapımı devam ediyor. Bu çok mutluluk verici bir tablo. Bu tablonun önümüzdeki yıllarda da sürmesi için, devamının gelmesi için gayret içerisindeyiz. Hem okullardaki derslik ihtiyacımızın, okul ihtiyacımızın hem öğretmen ihtiyacımızın kapatılmasıyla ve bizim de eğitimin insan unsuruna yönelik, bu motive edici çalışmayla destekleyerek oradaki kazandıracağımız hareket ve canlılıkla, inanıyoruz ki eğitim Şanlıurfa'nın yükselen yıldızları arasında yer alacak. Nasıl ki kültür ve turizm alanında, nasıl ki sanayi alanında, nasıl ki tarım alanında Şanlıurfa örnek gösteriliyorsa eğitim konusunda da Şanlıurfa önümüzdeki yıllarda süreçte inşallah çok iyi noktalara yükselmiş olacak, gelmiş olacak. Buna inanıyoruz."
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa Valisi BİGEP Projesi ile Eğitimde İlerleme Hedefliyor - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?