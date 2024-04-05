Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA\'nın 104. yıl dönümünü kutladı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Şıldak, mesajında, AA'nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurtuluş mücadelesine yönelik havadislerin Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar ulaştırılabilmesi amacıyla kurulduğunu hatırlattı.
Vali Şıldak, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı, geçen 104 yıllık sürede teknolojik gelişmeleri takip edip kendisini yenileyerek, günümüz iletişim araçlarıyla dünyanın her köşesindeki abonelerine haberlerini anlık olarak ulaştırmaktadır. Sektöründe dünyayla yarış halde olan ve 13 dilde servis ettiği haber, fotoğraf ve videolarıyla gururumuz olan Anadolu Ajansının 104'üncü yaşını yürekten kutluyor, dünyanın her noktasındaki çalışanlarına başarılar diliyorum."
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin başkenti Washington'da Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelerek bölgedeki durum ve Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüyle ilgili konuları ABD'li muhataplarına iletti. Tatar, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesinin verimli geçtiğini ve KKTC'ye yönelik ambargo ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladıklarını belirtti. Ayrıca, Tatar'ın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geleceği de açıklandı.
Türkiye'nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2023 yılına ait finansal, stratejik ve operasyonel faaliyet sonuçları paylaşıldı.
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