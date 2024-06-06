Şanlıurfa Valisi Şıldak, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Şanlıurfa Valisi Şıldak, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleriyle bir araya geldi

Şanlıurfa Valisi Şıldak, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleriyle bir araya geldi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleriyle bir araya geldi. Vali Şıldak, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerini ziyaret ederek, tüm güvenlik güçlerini tebrik etti. Şıldak, uyuşturucuyla mücadelede polis ve jandarmanın sahada büyük üstünlük elde ettiğini belirterek, vatandaşlardan destek istedi ve gençlerin bu bataklığa sürüklenmemesi için mücadelenin önemine vurgu yaptı.

06.06.2024 14:02
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak, kentte uyuşturucuyla mücadelede başarılarla gündeme gelen Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerini ziyaret ederek, tüm güvenlik güçlerini tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şıldak, mesai kavramı gözetmeksizin Şanlıurfa gençliğini uyuşturucu maddelerden kurtarmak için yapılan çalışmaları birebir takip ettiğini belirtti.

Polis ve jandarmanın sahada büyük üstünlük elde ettiğini aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimizin uyuşturucu ile mücadele konusundaki azimli ve kararlı çalışmaları bizim göğsümüzü kabartıyor. Bu dönemde Şanlıurfa'daki kararlılığı, bu mücadele azmini polisimizin de alandaki üstün performansıyla artık en üst düzeye çıkarmış bulunuyoruz. Buna yönelik vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın bu bataklığa sürüklenmemesi için bu konudaki mücadele adeta kutsal bir vatan görevidir. Her birimiz bir çocuğumuzu kurtarabilirsek, uyuşturucu satıcılarına darbe vurabilirsek bu vatan için en büyük hizmet, en büyük görevdir. Narkotik mücadele sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle bir vatan görevidir. Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın talimatları da bu şekildedir. Yani bu vatan görevi en iyi şekilde icra edilmelidir."

Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında "Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum" projesiyle madde bağımlılığına bulaşmış gençlere devletin el uzatarak yeni bir fırsat sunduğunu dile getiren Şıldak, "Bu projeyle biz alandaki boşluğu tamamen doldurmuş oluyoruz. Vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum amansız şekilde sürdürdüğümüz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz ve her bir vatandaşımızdan da destek bekliyorum. Çocuklarına, gençlere mutlaka sahip çıkmalarını, onları sahipsiz bırakmamalarını istiyoruz. Bunun yanı sıra çevrelerinde gördükleri, tanık oldukları, bildikleri olayları mutlaka ihbar etsinler. Bu mücadeleyi birlikte yürütelim, Şanlıurfa gençliğini kurtaralım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Şıldak, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleriyle bir araya geldi - Son Dakika

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