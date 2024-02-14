Şanlıurfa ve Malatya'da sağanak, yer yer su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
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Şanlıurfa ve Malatya'da sağanak, yer yer su baskınlarına neden oldu

Şanlıurfa ve Malatya\'da sağanak, yer yer su baskınlarına neden oldu

Şanlıurfa ve Malatya'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede sağanağa dönüştü. Şanlıurfa'da Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde bazı mahallelerde evleri su bastı, yollarda su birikintileri oluştu. Malatya'da ise araçlar çevre yolunda kontrollü ilerlerken, yollarda su birikintileri oluştu.

14.02.2024 09:27  Güncelleme: 09:28
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Şanlıurfa ve Malatya'da sağanak, yer yer su baskınlarına neden oldu.

Şanlıurfa'da sabahın ilk saatlerinde etkili olan yağmur, kısa sürede sağanağa dönüştü.

Sağanak nedeniyle Haliliye ve Eyyübiye ilçesindeki bazı mahallelerde olumsuzluklar yaşandı. Akabe Mahallesi'ndeki bazı evleri su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, suyun tahliye edilmesi için çalışmalara başladı.

Malatya

Malatya'da sabah başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Araçlar çevre yolunda farlarını yakarak, kontrollü ilerledi.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Kaynak: AA

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