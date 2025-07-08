Şanlıurfa ve Urumiye Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile İran'ın Urumiye kenti arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İran'da yapılması planlanan Şanlıurfa ile Urumiye Kardeş Şehir Protokolü İmza Töreni, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarının ardından bir süreliğine ertelendi.

Protokol, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile Urumiye Belediye Başkanı Aydin Rahmani Rezaeiyeh arasında çevrim içi yapılan görüşmeyle imzalandı.

Protokolle iki ülkenin yerel yönetimleri arasında dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülpınar, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından dolayı büyük üzüntü duyduğunu, ateşkesin, barış ve istikrar adına kalıcı sürecin başlangıcı olması temennisinde bulundu.

Gülpınar, Şanlıurfa'nın kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan, farklı kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı, Türkiye'nin en köklü ve en özel şehirlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Urumiye gibi tarihi, kültürel ve insani derinliği olan bir şehirle kardeş şehir protokolü imzalamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu adımın sadece belediyelerimiz arasında değil, halklarımız arasında da güçlü köprü inşa edeceğine inanıyoruz. Bu anlamlı protokolün en kısa sürede somut işbirliklerine dönüşmesini temenni ediyor, en uygun zamanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak Urumiye'yi ziyaret etme arzumuzu yineliyoruz."

Urumiye Belediye Başkanı Rezaeiyeh de "Peygamberler şehri" olarak anılan Şanlıurfa'nın köklü geçmişi, asil insanları ve zengin kültürüyle her zaman kendileri için saygıdeğer ve ilham verici olduğunu dile getirdi.

Protokolün iki dost ve komşu milletin ortak umutları arasında kurulan bir köprü olduğunu aktaran Rezaeiyeh, "Bugün imzalanan mutabakat zaptı yalnızca idari belge değil, kalpler arasında, kültürler arasında ve iki dost ve komşu milletin ortak umutları arasında kurulan bir köprüdür. Temennimiz odur ki bu kardeş şehir anlaşması çerçevesinde kültür, turizm, ekonomi ve bilim alanlarında geniş bir işbirliğine tanıklık edelim ve gelecek nesiller bu ilişkinin nimetlerinden faydalansın." ifadelerini kullandı.