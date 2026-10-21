Şanlıurfa Viranşehir'de alev alan akaryakıt tankerinin 30 yaşındaki sürücüsü öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa Viranşehir'de alev alan akaryakıt tankerinin 30 yaşındaki sürücüsü öldü

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Şanlıurfa Viranşehir\'de alev alan akaryakıt tankerinin 30 yaşındaki sürücüsü öldü
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün akşam akaryakıt yüklü tanker devrilerek alev aldı; araçta sıkışan 30 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde devrilerek alev alan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü Abdulcelil Yel (30), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Viranşehir-Kızıltepe kara yolunun Şavolet Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Abdulcelil Yel'in kullandığı 73 HA 457 plakalı akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tanker, kısa süre sonra alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan tankere müdahale etti. Ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Abdulcelil Yel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yel'in cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şırnak'ın Silopi ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Yel'in, 4 çocuk babası olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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