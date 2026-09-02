Şanlıurfa Viranşehir'de uyuşturucu suçundan 15 yıl cezalı firari yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa Viranşehir'de uyuşturucu suçundan 15 yıl cezalı firari yakalandı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.M., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 15 yıl 10 ay 17 gün hapis cezası olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 15 yıl 10 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü Ş.M. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa Viranşehir'de uyuşturucu suçundan 15 yıl cezalı firari yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Viranşehir'de uyuşturucu suçundan 15 yıl cezalı firari yakalandı - Son Dakika
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