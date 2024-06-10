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'ŞANLIURFADAN GETİRİLEN KÖPEKLER MÜŞAHADE ALTINDA'

Ankara Valiliği İl Tarım Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirilen köpeklerle ilgili yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın kuruluşları ile sosyal medya platformlarında Şanlıurfa'dan yasadışı yollarla şehrimize gelen sahipsiz hayvanların salıverildiğine yönelik dezenformasyon içerikli yayın ve paylaşımlar yer aldığı görülmektedir. İlimizde bir klinikte tespit edilen ve bazılarında çeşitli hastalıklar olduğu anlaşılan bahse konu yavru ve yetişkin köpekler hayvan sağlığında görevli veteriner hekimlerimiz nezaretinde aynı gün Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edilmiş ve müşahede altına alınmıştır" denildi.

Klinikte ölü olduğu anlaşılan köpeklerin ise incelenmek üzere Etlik Veteriner Merkez Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne teslim edildiği ifade edildi. Konuyla ilgili sürecin tüm boyutlarıyla takip edildiği belirtilirken, hayvanların salındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.