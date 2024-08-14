Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası Edirne'de düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası Edirne'de düzenlenecek

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası, Edirne'de gerçekleştirilecek. Şampiyonada 15 kulüp ve 200'ü aşkın sporcu yarışacak.

14.08.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası, 16-18 Ağustos tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle düzenlenecek şampiyonadaki yarışlar, Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda yapılacak.

Şampiyonada 15 kulüp ve 200'ü aşkın sporcu tek çifte, iki çifte, dört çifte, iki tek, dört tek ve sekiz tek kategorilerinde yarışacak. Şampiyonların belli olacağı yarışlar, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Edirne'de 2024'ün son yurt içi resmi müsabakası olacak.

16 Ağustos'ta eleme yarışları ile başlayacak şampiyona, 17 ve 18 Ağustos'ta final yarışları ile sona erecek.

Kaynak: AA

Denizcilik, Türkiye, edirne, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası Edirne'de düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:58 Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
18:59 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
18:13 Olayın iç yüzü bambaşkaymış Ankaragücü’nde Cephas gerçeği ortaya çıktı Olayın iç yüzü bambaşkaymış! Ankaragücü'nde Cephas gerçeği ortaya çıktı
17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
17:35 Üsküdar’da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi
17:25 Starbucks CEO’su istifa etti Starbucks CEO'su istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 13:34:05. #1.12#
SON DAKİKA: Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası Edirne'de düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement