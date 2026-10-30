Sanmenxia'da 16. Çin Fotoğraf Festivali belgesel ve sanat temalarıyla başladı - Son Dakika
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Sanmenxia'da 16. Çin Fotoğraf Festivali belgesel ve sanat temalarıyla başladı

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Sanmenxia\'da 16. Çin Fotoğraf Festivali belgesel ve sanat temalarıyla başladı
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16. Çin Fotoğraf Festivali, Çin'in Sanmenxia kentinde perşembe günü düzenlenen bir etkinlikle başladı. Etkinlik, belgesel ve sanat da dahil olmak üzere çeşitli temaları kapsamaktadır.

SANMENXİA, 30 Ekim (Xinhua) -- 16. Çin Fotoğraf Festivali perşembe günü Çin'in Sanmenxia kentinde başladı. Etkinlik, belgesel ve sanat da dahil olmak üzere çeşitli temaları kapsıyor.

Kaynak: Xinhua
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