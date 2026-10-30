Sanmenxia\'da 16. Çin Fotoğraf Festivali belgesel ve sanat temalarıyla başladı

Sanmenxia'da 16. Çin Fotoğraf Festivali belgesel ve sanat temalarıyla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
16. Çin Fotoğraf Festivali, Çin'in Sanmenxia kentinde perşembe günü düzenlenen bir etkinlikle başladı. Etkinlik, belgesel ve sanat da dahil olmak üzere çeşitli temaları kapsamaktadır.
SANMENXİA, 30 Ekim (Xinhua) -- 16. Çin Fotoğraf Festivali perşembe günü Çin'in Sanmenxia kentinde başladı. Etkinlik, belgesel ve sanat da dahil olmak üzere çeşitli temaları kapsıyor.
Kaynak: Xinhua
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