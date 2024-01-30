 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın komşusu konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın komşusu konuştu

Santa Maria Kilisesi\'nde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan\'ın komşusu konuştu

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın 30 senelik komşusu Faik Nurbuldu, Cihan'ın kimseye zararı olmayan sakin biri olduğunu ve yüzde 80 engelli olduğu için annesi tarafından yalnız bırakılmadığını söyledi.

30.01.2024 18:04  Güncelleme: 18:05
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
SARIYER'deki Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan'ın 30 senelik komşusu konuştu. Cihan'ı anlatan Faik Nurbuldu, "Tuncer Murat Cihan, kimseye zararı olmayan sakin biriydi, yüzde 80 engelli olduğu için annesi onu yalnız bırakmazdı" dedi.

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Cihan'ın 30 senelik komşusu Faik Nurbuldu, "Murat bey 30 senedir bizim komşumuz. Beraber yaşıyoruz. Şu an dördüncü katta oturuyorlar, biz yedinci katta oturuyoruz. Aşağı yukarı 30 senedir beraberiz. Sabahları eskiden kentsel dönüşüme girmeden evvel binamızda bahçemiz vardı. Murat bey ile sabahleyin orada oturur kahvaltı yapardık annesi gelirdi. Biz de kahvaltı yapardık hep beraber. Sakin bir çocuktu. Korkusuz gazetesi alırdı, sporu okurdu. Bütün dünyada olan bilgilerin hepsini teker teker takip ederdi. Kimseye zararı olmayan, sakin biriydi. En fazla benimle diyaloğu olurdu. Ailesinden sonra en fazla diyaloğu olan kimse benim. Dış devletlerdeki haberleri okurdu. Haberleri, ajansları kimsenin aklına gelmeyen Türkiye'de bütün ajansları okur, bilgi edinirdi. Çok bilgili biriydi. Kafası çok çalışıyordu. Sarıyer'e gitmezdi. Annesi ile beraber onların annesinin arkadaşları var. Şişli'de yerleri var onların. Her gün oraya giderlerdi. Sabah saatlerinde gidip akşam dönerlerdi. O günde tesadüf Sarıyer'e gidiyor. Bir arkadaşı diyor ki buna bize gel. Bir kahve içersiniz. O da annesinden izin alıyor. Diyor ki, benim arkadaşım var onların kiliseye bir gideyim geleyim. O anda da işte kiliseye teröristler içeri girince 5 saniye sonra giriyor. Mermi sıkılınca vefat ediyor. Her hangi bir problemi yoktu. Sakin, kendi dünyasında biri. Yüzde 80 engelli galiba emekli de. Annesi ve kız kardeşi ile beraber yaşıyordu. Bir de abisi var. O başka bir yerde yaşıyor. Üçü birden anne, kız ve Murat birlikte otururdu. Onu benim kadar kimse tanıyamaz burada. Çünkü her gün sabahları eskiden oturup beraber sohbet ederdik. Yani hep iyi şeyler konuşurduk. Kötü bir alışkanlığı falan yoktu. Yani boşu boşuna gitti çocuk. İyi bir arkadaşımızdı. Annesi onu yalnız bırakmazdı. Yüzde 80 engelli olduğu için her gittiği yere beraber giderlerdi. İyi bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
    17:55 TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü

    Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.

  • Ak Partili Alpay Özalan Can Atalay kararına tepki gösterenlere engel oldu
    17:54 Ak Partili Alpay Özalan Can Atalay kararına tepki gösterenlere engel oldu

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sıra tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösterenlere engel olmaya çalıştı.

  • Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürüldü, Siyasilerden Tepkiler
    17:52 Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürüldü, Siyasilerden Tepkiler

    Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi.

  • Can Atalay kararına tepki gösteren bazı vekiller Meclis kürsüsüne Anayasa kitapçığı fırlattı
    17:32 Can Atalay kararına tepki gösteren bazı vekiller Meclis kürsüsüne Anayasa kitapçığı fırlattı

    TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi.

  • Can Atalay kararı okundu, vekillerin kürsüye yürümesiyle Meclis karıştı
    17:27 Can Atalay kararı okundu, vekillerin kürsüye yürümesiyle Meclis karıştı

    Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm TBMM'de okundu ve vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu esnada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Karara engel olmak isteyen vekiller kürsüye yürürken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ellerini açarak onlara engel olmak istediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

  • TİP milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü! Meclis'te tansiyon çok yüksek
    17:18 TİP milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü! Meclis'te tansiyon çok yüksek

    Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu sırada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdü. Bazı vekillerin ellerindeki Anayasa kitapçığını sallayarak tepki gösterdiği görüldü.

  • Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı
    16:40 Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı

    Kırşehir'de psikolojik sorunları olan bir kişi, elinde bıçakla çatıya çıkarak boğazını ve karnını kesmeye çalıştı. Şahıs, polisin uzun süren çalışmalarının ardından ikna edilirken, olay amatör kameralara yansıdı.

  • Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
    16:36 Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi

    DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu bugün yaptığını açıkladı. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Gonca Yangöz ise Başak Demirtaş sorusuna yanıt vermedi.

Murat Cihan, Sarıyer, Saldırı, Terör, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın komşusu konuştu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 18:22:38. #1.13#
SON DAKİKA: Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın komşusu konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement