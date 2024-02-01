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Santa Maria Kilisesi saldırısında 26 kişi geri gönderme merkezine aktarıldı - Son Dakika
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Santa Maria Kilisesi saldırısında 26 kişi geri gönderme merkezine aktarıldı

İstanbul'da Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak gözaltına alınan 60 kişiden 26'sı geri gönderme merkezine aktarıldı. 34 kişi ise savcılık işlemleri için adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekipleri, saldırının ardından başlatılan operasyonlarla şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltındaki kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bir kısmı geri gönderme merkezine aktarıldı, diğerleri ise adliyeye sevk edildi.

01.02.2024 11:16
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EDDA SÖNMEZ

İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 60 kişiden 26'sı geri gönderme merkezine aktarılırken, 34 kişi ise savcılık işlemleri için adliyeye sevk edildi.

Sarıyer'de 28 Ocak'ta Santa Maria Kilisesi'nde Tuncer Cihan'ın ölümüne yol açan silahlı saldırının ardından aynı gün gözaltına alınan 34 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şubelerine bağlı ekiplerin, kilisedeki saldırının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesindeki 60 şüpheliden 26'sı geri gönderme merkezine aktarılırken 34'ü ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Santa Maria Kilisesi saldırısında 26 kişi geri gönderme merkezine aktarıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Santa Maria Kilisesi saldırısında 26 kişi geri gönderme merkezine aktarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Santa Maria Kilisesi saldırısında 26 kişi geri gönderme merkezine aktarıldı - Son Dakika
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