 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Santa Maria Kilisesi'ne geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Santa Maria Kilisesi'ne geçmiş olsun ziyareti

Santa Maria Kilisesi\'ne geçmiş olsun ziyareti

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi, Pazar günü ayin sırasında gerçekleşen saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle gündeme gelmişti. Kilisenin bulunduğu mahalle sakinleri, kiliseye geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak acılarını paylaştı. Mahalle muhtarı ve diğer vatandaşlar, kilisenin bulunduğu mahalledeki komşuluk ilişkilerinin güzelliğine vurgu yaparak, böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

31.01.2024 15:35  Güncelleme: 15:36
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SARIYER'de, Santa Maria Kilisesi, Pazar günü ayin sırasında 2 saldırgan tarafından saldırıya uğramış ve 1 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıya uğrayan kilisenin bulunduğu mahalledeki vatandaşlar, kiliseye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Santa Maria Kilisesi, Pazar günü sabah ayini sırasında 2 saldırgan tarafından saldırıya uğramış ve saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti. Kilisenin bulunduğu Büyükdere Mahallesi sakinleri bir araya gelerek kiliseye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

"ACILARINI PAYLAŞALIM DEDİK"

Büyükdere Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı, ziyaret öncesinde, "Pazar günü meydana gelen Büyükderemizdeki Santa Maria Kilisesi'nde bir canımız vefat etmiştir. Bunun üzüntüsünü biz halen üzerimizden atamadık. Dolayısıyla şu anda yanımızda Rum, Ermeni, Hıristiyan, Müslüman vatandaşlarımızla birlikte rahibimizi ziyaret edelim, acılarını paylaşalım dedik. Biz hasta olduğumuzda, bizim cenazemiz olduğunda evlerinden tencerelerce yemek yapıp bize getiren insanlar bunlar. Ramazan aylarında caddeye 'Ramazanınız kutlu olsun' diye pankartlar asan insanlar bunlar. Biz burada komşuluk ilişkilerini çok iyi şekilde kurmuş insanlarız, çok güzel geçiniyoruz. Büyükderemiz böyle olaylara hiç şahit olmamış, dileğimiz odur ki, inşallah böyle acıları bir daha ne Büyükderemizde ne de Türkiye'nin herhangi bir yerinde olmaz" şeklinde konuştu.

"HEPSİYLE KARDEŞ GİBİ YAŞADIK"

Mahalle sakini Cihan Ekinci ise, "Bizim çocukluğumuz burada geçti, biz her şeyi onlarla beraber yaşadık. Bizler Ermeni, Rum ayrımı yapmadık burada. Şu anda da buradan gitmiş olsalar dahi bütün hepsi bayramlarda bizi ararlar. Cenazeleri olsa biz onların cenazesine gideriz. Bizim olsa onlar bizim cenazemize gelir. Burada hiç böyle şeyler olmadı. Burada, bir avuç yerde dört tane kilisemiz var. Hepsiyle biz kardeş gibi yaşadık, niye burayı seçtiler onu da bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Büyükdere, Saldırı, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Santa Maria Kilisesi'ne geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 15:45:22. #1.12#
SON DAKİKA: Santa Maria Kilisesi'ne geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement