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Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıyla ilgili şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
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Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıyla ilgili şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

Sarıyer'de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye getirilen şüpheliler, kontrolün ardından emniyete götürüldü.

Santa Maria Kilisesi\'ne yapılan saldırıyla ilgili şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
29.01.2024 - 22:40,  Güncelleme: 22:44
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SARIYER'de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen şüpheliler yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Sarıyer'de pazar günü saat 11.40 sıralarında Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. Saldırının ardından yapılan çalışmalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 51 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 23'ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Saat 21.30 sıralarında saldırıyla ilgili gözaltına alınanlar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından yeniden emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıyla ilgili şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
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