Şantaj İddiasına Bakanlık Desteği

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı yayınla şantaja uğradığını ileri süren üniversite öğrencisi F.A'nın uygun sosyal hizmet modellerinden yararlanması için gerekli adımların atılacağını bildirdi.

Bakan Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"18 Ekim günü durumu sosyal medyaya yansıyan F.A. kızımız için, İçişleri Bakanlığımız ve ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla gerekli çalışmalar hızla yürütülmektedir. Kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımızın uygun sosyal hizmet modellerimizden yararlanması için gerekli adımları atacağız. Süreci titizlikle takip ediyoruz."