Santiago'da Mapocho Nehri taştı, 6 kişi yaralandı, acil durum ilan edildi - Son Dakika
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Santiago'da Mapocho Nehri taştı, 6 kişi yaralandı, acil durum ilan edildi

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Şili'nin başkenti Santiago'da Mapocho Nehri'nin taşmasıyla oluşan selde ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Devlet Başkanı Kast, yolların kapanması nedeniyle kentte acil durum ilan etti; okullar tatil edildi, 12 binden fazla haneye elektrik verilemiyor.

Şili'nin başkenti Santiago ve çevresini vuran sel felaketi nedeniyle evler ve yollar sular altında kalırken ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, şiddetli yağışların yolları kapatması nedeniyle Santiago'da "acil durum" ilan etti.

Santiago Belediye Başkanı Catalina San Martin ise son günlerde kente düşen yağış miktarının ekim ayı ortalamasının 9 katı olduğunu belirtti.

Aşırı yağışlar nedeniyle kentin içinden geçen Mapocho Nehri'nin taşması sonucu birçok ev ve iş yerini su bastı. Ayrıca bu bölgeler için tahliye emri verildi.

Seller nedeniyle okullar tatil edilirken 12 binden fazla haneye ise elektrik verilemiyor.

Olayda can kaybı yaşanmazken aralarında 1 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Öte yandan BBC'nin haberine göre görevliler, seller nedeniyle evde kalan vatandaşları kurtarmak için helikopterlerle tahliye çalışmaları yapıyor.

Kaynak: AA
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