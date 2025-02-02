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Santorini'de Peş Peşe Depremler

Santorini\'de Peş Peşe Depremler

Yunanistan'ın Santorini Adası'nda art arda depremler yaşandı, okullar tatil edildi.

02.02.2025 13:46
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Yunanistan'ın Santorini Adası'nda peş peşe yaşanan depremler endişeye neden oldu. Volkanik adada alınan tedbirler kapsamında okullar tatil edildi, kapalı mekanlarda toplanmaktan kaçınılması istendi.Yunanistan'ın popüler turizm destinasyonu Santorini'de peş peşe kaydedilen yer sarsıntılarının ardından yetkililer kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınılması tavsiyesinde bulundu. Ayrıca pazartesi günü okulların tatil edildiği bildirildi.

Ege Denizi'nin güneyinde, Girit Adası'na yaklaşık 200 kilometre mesafede bulunan volkanik adada Cuma ve Cumartesi günleri en şiddetlisi 4,6 büyüklüğünde olmak üzere bir dizi sismik hareket kaydedildi. Sarsıntılar Pazar günü de devam etti. Günün ilk yarısında en güçlüsü 4,5 büyüklüğünde olan çok sayıda deprem meydana geldi. Adada son volkanik patlama 1950 yılında yaşanmıştı.

Yunan hükümeti sarsıntıların volkanik değil, tektonik hareketlerden kaynaklandığı bilgisini paylaşırken uzmanların uyarısıyla bir dizi tedbir alındı. Bu bağlamda adadaki okullar 3 Şubat Pazartesi günü kapalı kalacak. Santorini'de yaşayan halka ve turistlere de bölgedeki iki limandan uzak durma çağrısı yapıldı.

Birden fazla fay hattı üzerinde bulunan Yunanistan sık sık depremlerle sarsılıyor. Santorini'deki depremler şu ana dek herhangi bir hasara neden olmadı.

Ege tarihinin en büyük felaketlerinden biri

Yunanistan anakarasının güneydoğusu ile Anadolu'nun güneybatısı arasında yer alan Kiklad Adaları'ndan biri olan Santorini'de, günümüzden yaklaşık 3 bin 600 yıl önce meydana gelen devasa volkanik patlamada, adanın ortası olduğu gibi denize gömülmüş ve Santorini bugünkü şeklini almıştı. Oluşan tsunami dalgaları o dönem Batı Anadolu, Yunanistan ve özellikle Girit'te çok sayıda yerleşim birimini yok etmişti. Arkeologların araştırmalarına göre, söz konusu felaketin ardından bölgede uzun bir süre kıtlık yaşandı.

Yunanistan'ın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Santorini'nin yerleşik nüfusu günümüzde 15 bin 500 civarında. Ada 2023'de 3,4 milyon turist ağırlamıştı.

Reuters,dpa/ MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

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