Santorini'de Volkanik Depremler Artıyor - Son Dakika
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Santorini'de Volkanik Depremler Artıyor

Prof. Dr. Sözbilir, Santorini'de 20 bini bulan volkanik kaynaklı depremler yaşandığını açıkladı.

05.03.2025 11:16
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Santorini Adası'nda süren yer hareketlerine ilişkin, "Yunan bilim insanlarına göre 20 bini bulan volkanik kaynaklı deprem olmuş durumda. Bunlara 'tremor' deniyor. Doğrudan bir deprem değil 'depremcik' diye bir sarsıntı diyebiliriz." dedi.

DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sözbilir, AA muhabirine, 28 Ocak'ta Ege Denizi'nde sismik hareketliliğin yaşanmaya başladığını, bölgede yaklaşık 4 bine yakın deprem aktivitesinin olduğunu söyledi.

Bölgedeki depremlerde hem şiddet hem de sayı olarak azalma yaşandığını aktaran Sözbilir, "Şu anda 15-20, en fazla 50 depremden bahsedebiliyoruz. Başlangıçta yine çok azdı. 3-5 depremle başlamıştı. Şubat ayı başından itibaren bazı günlerde 400 depreme çıktı. Sonra tekrar azaldı, belli bir düşüşe geçti. O işte birinci evreydi. İkinci evrenin başlamasıyla yeni bir sistem devreye girmiş oldu ama orada da ciddi anlamda bir düşük seviyede gidiyor. Hem deprem büyüklüğü hem de günlük deprem sayısı anlamında. Şu an daha düşük ölçekte bir deprem fırtınası yaşanıyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki faylardan kaynaklı tektonik deprem sayısının azaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Volkanik kökenli dediğimiz depremlerin de aktiviteleri söz konusu. Yunan bilim insanlarına göre 20 bini bulan volkanik kaynaklı deprem olmuş durumda. Bunlara 'tremor' deniyor yani doğrudan bir deprem değil 'depremcik' diye bir sarsıntı diyebiliriz. Onlar çok sayıda oldu. Hala da devam ediyor ama daha düşük düzeyde, daha düşük seviyede. Bu volkanizmayla tektonik etkinliğin birlikte çalıştığı anlamına geliyor. Aşağıdaki magmanın hareketleriyle o bölgedeki kabuk yavaş yavaş kırılarak bu stresi ya da baskıyı, basıncı azaltmaya çalışıyor. Hem bir fayın üzerinde deprem oluyorsa hem de magmanın hareketiyle ilgili bir deprem varsa bunların birbirini tetiklediği anlamına geliyor. Şu anda hem magmanın hareketiyle oluşan depremcikler diyelim, hem de oradaki fayın stres nedeniyle yaptığı depremler birlikte çalıştığı anlamına geliyor. Şu anda tetikleme mekanizması işliyor."

Prof. Dr. Sözbilir, Ege Denizi'nde depremlerle ilgili bir belirsizlik evresi yaşandığını ifade etti.

Depremlerin Santorini Adası yakınlarında bir fay üzerinde gerçekleştiğini anlatan Sözbilir, "Oradaki kırılan fayın ne tür bir fay olduğuna dair AFAD'ın çözümleri var. Onlara baktığımızda kuzey doğu uzanımlı bir fayın kırılmakta olduğunu görebiliyoruz." diye konuştu.

AFAD'ın gerekli önlemleri ilk günden bu yana aldığını hatırlatan Sözbilir, riskli bir durumda vatandaşların yapmaları gerekenlerle ilgili broşürlerin bastırılarak kıyılarda yaşayanlara dağıtıldığına dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Santorini'de Volkanik Depremler Artıyor - Son Dakika

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