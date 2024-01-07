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Sapanca'da Arkadaşının Kazara Tabancayla Vurduğu Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sapanca'da Arkadaşının Kazara Tabancayla Vurduğu Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, A.T isimli kişi arkadaşı B.T tarafından kazara tabancayla vuruldu. Olayın ardından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın kazara gerçekleştiğini belirleyerek şüpheli B.T'yi gözaltına aldı.

Sapanca\'da Arkadaşının Kazara Tabancayla Vurduğu Kişi Yaralandı
07.01.2024 - 08:49,
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arkadaşı tarafından kazara tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi yaralandı.

Gazipaşa Mahallesi'nde A.T'nin (37) tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Göğsünden yaralandığı tespit edilen kişi, sağlık görevlilerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı A.T, buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Konuyu inceleyen polis ekipleri, olayın B.T'nin arkadaş ortamında tabancayla oynadığı sırada silahın kazara ateş alması sonucu gerçekleştiğini belirledi.

Şüpheli B.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Gazipaşa, Sakarya, Olaylar, Hastane, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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