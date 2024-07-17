Sapanca'da bir bungalova ait havuza düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu - Son Dakika
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Sapanca'da bir bungalova ait havuza düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu

Sapanca'nın Nailiye Mahallesi'ndeki bir bungalovda konaklayan yabancı uyruklu ailenin 3 yaşındaki kızı havuza düştü. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

17.07.2024 12:53
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalova ait havuza düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu.

Tatil için ilçeye gelerek Nailiye Mahallesi'ndeki bir bungalovda konaklayan yabancı uyruklu ailenin kızı Almutaırı Sama Abdulrahman F. (3) havuza düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ailesi tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, sağlık personelince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sapanca'da bir bungalova ait havuza düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sapanca'da bir bungalova ait havuza düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu - Son Dakika
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