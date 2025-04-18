Sapanca\'da Bungalov Skandalı Açıklandı

Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, ilçede bir bungalov konaklama tesisinde "kamerayla izleme" yapıldığı iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alaçam, ilçede yaptığı basın açıklamasında, Sapanca'nın isminin bu konuda anılması ve mağduriyet yaşayan aile adına üzgün olduklarını söyledi.

Adli sürecin devam ettiğini, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını beklediklerini belirten Alaçam, "Bizler Sapanca'da çoğu yerel halktan oluşan işletmecileriz. Emeğimiz, alın terimiz, namus ve şerefimizle 5-6 yıldır büyük çabalar sarf ederek oluşturduğumuz ve bölgemizde bir marka değeri haline getirdiğimiz sektörümüzün bu şekilde anılması bizleri çok ciddi üzdü." dedi.

Alaçam, konunun ardından hızlı şekilde aldıkları tedbirler olduğunu dile getirerek, "Bir daha kesinlikle bu tarz şeylerin yaşanmasını istemiyoruz. Kamera skandalından sonra bazı tedirginlikler oluşmuştu ve bazı sorunlar yaşamamıza rağmen şu anda normale dönmeye başladık. Aldığımız tedbirlerin içerisinde en önemlisi; ses kayıt veya kamera cihazlarının tespit eden yurt dışından dedektörler satın aldık. Bunları her işletmemizde bulunduracağız." ifadelerini kullandı.

Bütün işletmeleri siber güvenlik uzmanları tarafından kontrol ettirdiklerini aktaran Alaçam, "Bunun haricinde işletmede bulunan bu dedektörlerle isterlerse misafirlerimiz de gelip kendileri içeride herhangi bir kamera olup olmadığını tespit edebilecekler. Tedbirler alarak bölgemizde daha güvenli turizmi devam ettirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Alaçam, bölgede bazı yapıların kaçak olduğu iddialarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bu olayı bir kişinin yapmış olmasını, bütün sektöre mal edilemeyeceğini düşünüyoruz. Konu kamerayla başladı ama sonrasında farklı yerlere çekilmeye başlanıldı. Birçok işletmenin kaçak olduğu, elektrik ve su aboneliklerinin olmadığı gibi konular gündeme geldi. Bu işletmelerimiz yaklaşık 6 senedir var. Bunlar önceki dönemde belediye ruhsatlarıyla sorunsuz işletiliyordu. Sonrasında yapılan düzenlemeler neticesinde yeni çıkan yasalarla sadece yüzde 20'lik bir kısım belge sorunu yaşamaya başladı.

Bölgedeki işletmelerimizin her biri tapulu yerlerinde bu işleri yapmaktadırlar. Vergi kayıtları, ticaret ve esnaf odası kayıtları bulunmaktadır. Herhangi bir evrak eksiği bu yönden yoktur. Dolayısıyla bu yerleri kaçak olarak addetmeyi yanlış buluyoruz. Sadece bazı belge sorunları vardır. Yakın zamanda onların da çözüme kavuşup sorunsuz şekilde işletme faaliyetlerine devam etmelerini bekliyoruz."