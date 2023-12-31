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Sapanca'da Bungalovlarda Doluluk Oranı Yüzde 100 - Son Dakika
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Sapanca'da Bungalovlarda Doluluk Oranı Yüzde 100

Sapanca'nın Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, yılbaşı tatili sebebiyle bungalovlarda dolandırıcılık olaylarının arttığını belirterek, vatandaşlara dernekleriyle iletişime geçerek teyit almalarını önerdi. Sapanca'daki bin 500 işletmeye ait 3 bine yakın bungalovda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Yılbaşı tatili için Sapanca'ya gelen tatilciler, doğayla iç içe bungalovlarda yeni yıla girecek.

Sapanca\'da Bungalovlarda Doluluk Oranı Yüzde 100
31.12.2023 - 17:13,
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SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yılbaşı tatili sebebiyle 3 bine yakın bungalovlarda doluluk oranı yüzde 100'ü buldu.  Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, sosyal medyada sahte hesaplarla insanların mağdur edildiğini ve dolandırıldığını tespit ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımız Sapanca'da villa ve bungalovlara ilgi duyuyorsa, derneğimizin internet sitesi üzerinden bizimle iletişime geçerek teyit almalarını rica ediyoruz" dedi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde son yıllarda popüler hale gelen bungalov turizmi, yılın her mevsimi tatilcileri ağırlıyor. Yılbaşı tatili için Sapanca'daki bin 500 işletmeye ait, 3 bine yakın bungalovlarda doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Özellikle İstanbul'dan gelen tatilciler, doğayla iç içe bungalovlar içinde yeni yıla girmenin keyfini yaşayacak. Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, "Yılbaşı tatili sebebiyle Sapanca'ya ilgi bir hayli yüksek. İlçemizde bulunan bin 500'e yakın işletmelerimizde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen aileleri villa ve bungalov tipi konaklama yerlerinde ağırlıyoruz. Burada yeni yıla merhaba diyecek misafirlerimiz" dedi.

3 GÜNLÜK TATİLİN BEDELİ 15 İLE 30 BİN TL ARASINDA

Alaçam, yılbaşı döneminde 3 günlük bir bungalov tatilinin maliyetinin 15 bin ile 30 bin TL arasında değiştiğini belirterek, "Bu fiyatlar evlerin donanımsal olarak farklılık ve çeşitlilik gösteriyor. İlçe genelinde her şey dahil diye bir sistem yok. Genellikle işletmelerimiz oda, kahvaltı şeklinde çalışıyor ve bahçelerde bulunan barbekülerde mangal ya da evlerin içerisinde mutfakta kendiniz hazırlayabiliyorsunuz. ya da dışarıdan bir telefonla her şey ayağınıza geliyor" diye konuştu.

'250 BİN KİŞİDEN 200 BİNİNİ DOLANDIRILMAKTAN KURTARDIK'

Alaçam, son dönemde bungalov turizminin popülerleşmesiyle birlikte kötü niyetli kişilerin dolandırıcılık yöntemlerine başvurduğunu belirterek, "Son dönemlerde bölgemizdeki bu pozitif etkinin yanında durumu kötüye çeviren art niyetli kişilerde de bulunuyor. Biliyorsunuz bu sektör kendini daha çok sosyal medya üzerinden tanıtıyor. Fakat sosyal medyada sahte hesaplarla insanların mağdur edildiğini ve dolandırıldığını tespit ettik. Yaklaşık 2 yıldır bu konuyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Bölgemize ilgi gösteren misafirlerimizden ricamız, iletişime geçtikleri Sapanca içerisinde herhangi bir bungalov, villa veya benzer konaklama tesislerini pazarlayan sayfayı ödeme yapmadan önce derneğimiz ile telefon veya sosyal medya hesaplarımız ile bizimle iletişime geçerek görüştükleri işletmeleri teyit etmelerini istiyoruz. Son 2 yıllık süreçte bizimle iletişime geçerek başvuran 250 bin kişinin 200 binini dolandırmaktan kurtardık. Ancak yılbaşı sebebiyle yine son günlerde bu dolandırıcılık olayları bir hayli artmış durumda" ifadelerini kullandı.

SAHTE KAMPANYALAR, CEZBEDİCİ FİYATLAR

Dolandırıcıların cezbedici fiyatlarla ve sahte kampanyalarla vatandaşları kandırdığını belirten Alaçam, "Bazı dolandırıcılar, rezervasyon adı altında konaklama sigorta bedeli, depozito bedeli, 'ödemeniz gelmedi', 'açıklamaya farklı yazmışsınız', 'tekrar göndermenizi rica ediyorum' gibi sebepler söyleyerek defalarca para istiyorlar. Böyle bir şey yok. Sadece bir yer ayırtırsanız ön ödeme yaparsınız bu da 3'te 1 fiyatıdır toplam bedelin. Ondan sonra tatile geldiğinizde kalan ödemeyi gerçekleştirirsiniz. Fakat dolandırıcıların çok fazla talepleri oluyor. Siz gönderdikçe daha fazla istiyorlar. Muhakkak şikayetçi olun ki bu dolandırıcıların yaptıkları yanlarına kar kalmasın. Devam eden süreçte de olası mahkemelerde kendi bölgenizde katılım sağlayabilirsiniz" dedi.

Kaynak: DHA
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Sapanca, Yılbaşı, Alaçam, Dolandırıcılık, Turizm, Güncel, Son Dakika

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