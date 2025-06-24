Sapanca'da Hastane Bahçesinde Cinayet

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hastane bahçesinde çıkan tartışmada bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sapanca Devlet Hastanesi bahçesine kamyonetiyle gelen Ali Dursun (50), burada karşılaştığı E.D. (24) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.D, aracına binen Dursun'a tabancayla ateş etti.

Aracının içinde ağır yaralanan ve hastanenin acil bölümüne kaldırılan Dursun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, hastane önünde güvenlik önlemi alındı.

Dursun'un cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli E.D'yi düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Sapanca Adliyesi'ne sevk edilen E.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dursun'un cenazesi, ikindi vakti Sapanca Göl Mahallesi Harmanlık Camisi'nde kılınan namazın ardından İlmiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.