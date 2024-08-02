Sapanca'da Her Hafta Antika Pazarı Açılıyor - Son Dakika
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Sapanca'da Her Hafta Antika Pazarı Açılıyor

Sapanca ilçesinde her hafta pazar günü kurulacak olan antika pazarında, antika eşyaların yanı sıra nostaljik objeler ve el yapımı ürünler sergilenecek. Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, pazarın antika tutkunlarına keyifli bir alışveriş deneyimi sunacağını belirtti.

02.08.2024 16:03
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 4 Ağustos itibarıyla her hafta pazar günü antika pazarı açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kapalı Pazar Yeri'nde kurulacak Sapanca Antika Pazarı, kapılarını ziyaretçilere ilk defa bu hafta açıyor.

Pazarda antika eşyaların yanı sıra nostaljik objeler, el yapımı ürünler ve çok daha fazlası sergilenecek.

Hem koleksiyoncular hem de antikaya ilgi duyanlar için kaçırılmayacak fırsat sunan pazar, her hafta pazar günleri düzenli olarak kurulacak.

Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, "Antika tutkunlarını bir araya getirecek bu özel pazar, halkımızın sadece alışveriş değil, aynı zamanda keyifli bir hafta sonu geçirmelerini sağlayacak. Aileler için de farklı gün aktivitesi imkanı sunacak olan Sapanca Antika Pazarı'na tüm halkımızı davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sapanca'da Her Hafta Antika Pazarı Açılıyor - Son Dakika

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