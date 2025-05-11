Sakarya'nın Sapanca ilçesinde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi İzmit Caddesi Sapanca yönüne seyreden H.K. idaresindeki 54 T 4501 plakalı taksi, karşı yönden gelen ve dönüş yapan E.D'nin kullandığı 41 ANG 766 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile yolcular O.Y, D.D, A.D. ve E.D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik yoğunluğunun oluştuğu bölgede, araçların kaldırılmasının ardından akış normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Sapanca'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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