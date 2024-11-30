Sapanca'da Trafik Kazası: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Sapanca'da Trafik Kazası: Sürücü Tutuklandı

Kamyonet sürücüsü, kazada babası ölen ve oğlu yaralanan aileye neden olduğu için tutuklandı.

30.11.2024 17:47
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, babanın öldüğü, oğlunun yaralandığı trafik kazasına karışan kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

Yanık Mahallesi İzmit Caddesi'nde dün çarpıştığı 3 tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği, oğlunun yaralandığı kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsü Ekrem K. (49) polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.

Yanık Mahallesi İzmit Caddesi'nde dün Ekrem K. idaresindeki 54 HU 109 plakalı kamyonet ile Feyzi C. yönetimindeki (78) 54 EG 109 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet çarpışmış, Feyzi C. hayatını kaybetmiş, oğlu Engin C. ağır yaralanmıştı.

Polis, kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

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