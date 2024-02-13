Sapanca'da Ücretsiz Türk Halk Müziği Konseri - Son Dakika
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Sapanca'da Ücretsiz Türk Halk Müziği Konseri

Sapanca\'da Ücretsiz Türk Halk Müziği Konseri

Sapanca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüklerince düzenlenen ücretsiz Türk Halk Müziği konseri, 15 Şubat'ta Turizm Fakültesi salonunda gerçekleştirilecek. Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, dinleyicilerin keyifli dakikalar geçireceği ve Anadolu'nun esintilerinin hissedileceği konser için tüm halkı davet etti.

13.02.2024 15:27
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 15 Şubat'ta Yusuf Berke Bostancı şefliğinde ücretsiz Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sapanca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüklerince Turizm Fakültesi salonunda saat 20.00'de başlayacak etkinlik, yılın ilk konseri olma özelliğini taşıyor.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, ilçenin güzel doğasından alınan ilhamla kültürel ve sanatsal konulardaki projeleri hayata geçirmeye çalışan bir belediye olduklarını belirterek, "Kültürel konulardaki çalışmalarda Sapanca adına çıtayı her zaman daha yükseğe çıkartmayı hedefliyoruz. Dinleyenlerin keyifli dakikalar yaşayacağı ve Anadolu'nun esintilerinin olacağı konsere tüm halkımızı davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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