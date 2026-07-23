Sakarya'da açıldıkları botlarla Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı.
AFAD ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine, olumsuz hava koşullarından dolayı gölde mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışması başlattı.
Ekiplerce 1'i engelli 18 kişi kurtarılırken, 17 kişinin de kendi imkanlarıyla karaya çıktığı tespit edildi.
Olayla ilgili herhangi can kaybı yaşanmadı.
Son Dakika › Güncel › Sapanca Gölü'nde 18 Kişi Mahsur Kalıp Kurtarıldı - Son Dakika
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