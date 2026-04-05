Sapanca Gölü'nde Kaçak Yapılara Yıkım Başladı

Sakarya'da Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşmaya karşı başlatılan yıkım çalışmalarında 2. etap başladı.

Sapanca Gölü kıyısında 15 Ocak'ta tebligat sürecinin sona ermesiyle aynı ay içerisinde yıkılan 89 kaçak iskelenin ardından, 2. etap çalışmaları Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından duyuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) göl kıyısındaki 84 kaçak iskele ve iskele üzeri yapı için 66 vatandaşa tebligat gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, 24 Nisan'da sona erecek tebligat sürecinin ardından Sapanca Yanık Mahallesi'nden başlayacak çalışmaların, Serdivan Yukarıdereköy Mahallesi'nde sonlanacağı, göl havzası içerisine kaçak şekilde inşa edilen ve su sağlığını tehdit eden 84 yapının Kocaeli il sınırına kadar kaldırılacağı belirtildi.

Yaklaşık 22 kilometrelik alanda sürdürülecek çalışmaların hızla ilerlemesi için vatandaşların desteğinin önemli olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24 Mart itibarıyla başlattığımız süreçte 66 vatandaşımıza tebligatlarını ulaştırdık. Bir aylık tebligat süresi tamamlandığında göl havzasında bulunan kaçak yapı ve iskeleleri kaldıracağız. 24 Nisan'da tamamlanacak tebligat sürecinin ardından tespitini yaptığımız kaçak yapıları kaldıracak ve Kocaeli sınırına kadar Sapanca Gölü'nde kaçak iskele bırakmayacağız. Şehrimizin ana içme su kaynağı Sapanca Gölümüzü birlikte korumak ve geleceğe en sağlıklı şekilde taşımak için tüm vatandaşlarımızdan sağduyulu yaklaşım bekliyoruz."