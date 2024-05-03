Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Sapanca Gölü\'nde mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Sakarya'da Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. AFAD ekipleri, gölün Arifiye Gölpark kıyısı yakınlarındaki sazlık alanda mahsur kalan kişilere ulaşmak için harekete geçti. 4 personel, 1 araç ve 1 botla gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sonucunda, 2 kişi ve botları güvenli bölgeye taşındı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

03.05.2024 23:03
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Sakarya'da Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, gölün Arifiye Gölpark kıyısı yakınlarındaki sazlık alanda 2 kişinin botta mahsur kaldığı ihbarının yapılması üzerine, AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kurtarma çalışmalarını 4 personel, 1 araç ve 1 botla gerçekleştiren ekipler, 2 kişiyi ve botlarını güvenli bölgeye aldı.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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