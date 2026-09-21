Sakarya\'da aile faciası! 34 yaşındaki İpek İpek, 16 yaşındaki oğlu tarafından vuruldu

Sakarya'da aile faciası! 34 yaşındaki İpek İpek, 16 yaşındaki oğlu tarafından vurulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gazipaşa Mahallesi'nde çıkan tartışma, 16 yaşındaki B.İ.'nin tabancayla ateş açmasıyla son buldu. Ağır yaralanan annesi İpek İpek (34), kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi; yanındaki H.T.'nin tedavisi ise devam ediyor. Olay yerinden uzaklaşan çocuğun yakalanması için polis çalışma başlattı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde B.İ. (16), tartıştığı annesi İpek İpek'i (34) tabancayla vurarak öldürdü, yanındaki H.T.'yi de ağır yaraladı.
TARTIŞMA SIRASINDA TABANCAYLA ATEŞ ETTİ
Olay, gece saatlerinde Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. B.İ. ile annesi İpek İpek ve yanlarındaki H.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.İ., annesi İpek İpek ve H.T.'ye tabancayla ateş etti. Olayda İpek ile H.T. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ANNE KURTARILAMADI, ŞÜPHELİ ARANIYOR
Yaralılardan İpek İpek kurtarılamadı. İpek'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Yaralı H.T.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerinden kaçan B.İ.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?