'Şapkalılar' Operasyonu: 172 Tutuklama - Son Dakika
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'Şapkalılar' Operasyonu: 172 Tutuklama

19.06.2026 09:47
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Silahlı suç örgütü 'Şapkalılar'a yönelik 19 operasyonda 172 kişi tutuklandı, 4 kişiye kırmızı bülten çıkarıldı.

'ŞAPKALILAR' silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada bugüne kadar düzenlenen 19 operasyonda 172 şüpheli tutuklandı, yurt dışına kaçtığı belirlenen 4 örgüt yöneticisi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Örgüt üyelerinin tehdit amaçlı kullandığı yurt dışı numaralara ait IP bilgilerinin İtalya ve Belçika ile bağlantılı olduğunun belirlenmesi üzerine Belçika ve İtalya İnterpol birimleriyle koordineli çalışma başlatıldı. Soruşturmanın devamında aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheliye yönelik 5 ilde operasyon düzenlendi. Çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli yağma', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'yağma', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'mala zarar verme', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'tehdit' suçlarına ilişkin 'Şapkalılar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında, eylemlerin ortaya çıkarılması amacıyla şüphelilere yönelik iletişimin tespiti ve kayda alınması için fiziki takip kararı alındı. 2025 ve 2026 yıllarında suç örgütü mensuplarına yönelik başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Sivas, Adana, Ordu ve Mardin illerinde toplam 19 ayrı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda suç örgütünün 93 eylemi deşifre edildi; tespiti yapılan 296 şüpheliden 245'i yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Dosya kapsamında 172 şüpheli tutuklandı, 73 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı tespit edilen sözde örgüt kadrosunda yer alan 4 şüpheli hakkında kırmızı bültenle aranma kaydı çıkarıldı.

İTALYA VE BELÇİKA İNTERPOL BİRİMLERİYLE KORDİNELİ ÇALIŞMA

Soruşturma kapsamında örgüt mensuplarının mağdurlara yönelik yurt dışı numaralar üzerinden sistematik tehdit eylemlerini sürdürdükleri tespit edildi. Örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen yurt dışı numaralara ilişkin olarak WhatsApp şirketinden IP bilgileri talep edildi. İncelemelerde kullanılan yurt dışı numaralara ait IP bilgilerinin İtalya ve Belçika ülkeleriyle bağlantılı olduğu belirlendi. Bu kapsamda gerekli yazışmalar yapılarak adli yardımlaşma talebinde bulunulması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik sürecin başlatılması talep edildi. İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile gerekli bilgi ve belgeler paylaşılmış; Belçika ve İtalya İnterpol birimleriyle koordineli çalışma yürütülmesi istendi. Suç örgütüne ilişkin çatı iddianame düzenlendi ve yargılamaya başlandı.

32 ŞÜPHELİYE YÖNELİK 53 ADRESE YENİ OPERASYON

Soruşturmanın devam eden aşamasında; suç örgütünün yönetici ve üyelerinin yakalanması, örgütün faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni bir operasyon planlandı. Aralarında 3 avukatın da bulunduğu toplam 32 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ illerinde toplam 53 adrese operasyon düzenlendi. Çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

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